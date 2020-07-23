Kuşadası'nda erişilebilir halk plajı sayısı artıyor

23 Temmuz 2020 Perşembe, 10:35

Ege Bölgesi'nin turizm cenneti Kuşadası'nda, halk plajlarındaki engelli rampası sayısıartıyor. Kuşadası'nda yaşayan engelli bir vatandaşın talebi üzerine Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla harekete geçen ekipler, Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Venüs Plajı’na engelli rampası yaptı. Böylece kentteki engelli rampasına sahip plaj sayısı 3'e çıktı.

Engelli Yaşar Küçükgüldal, Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Venüs Plajı'na engelli rampası yapılması için geçtiğimiz günlerde dilekçeyle Kuşadası Belediyesi'ne başvurdu. Ekipler, 24'te ahşap malzemeden oluşan 38 metrelik engelli rampasının inşasını tamamladı.

"ÇİLEMİZE SON VERDİ"

Güzelçamlı Mahallesi'nde yaşayan engelliler olarak daha önce denize girmekte büyük zorluk yaşadıklarını belirten Yaşar Küçükgüldal, “20 yıldır buraya engelli rampası yapılması için başvurmadığım yer kalmadı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sesimizi duyup bu isteğimi hemen yerine getirerek çilemize son verdi. Bu kadar duyarlı bir belediye başkanı olduğu için engelli bireyler olarak kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

“AMACIMIZ ENGELSİZ BİR KENT”

Belediye Başkanı Ömer Günel ise Kuşadası'nda engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını kolaylaştırmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Amaçlarının Kuşadası'nı engelsiz bir kent haine getirmek olduğunu ifade eden Başkan Günel, "Engelleri yok etmek için plajlarımızda olduğu gibi kentimizin birçok noktasında da düzenlemelerimiz olacak. Güzelçamlı Mahallesi'nde oturan hemşehrimizin 20 yıldır yaşadığı çileye son verdiğimiz için büyük mutluluk yaşıyoruz” diye konuştu.