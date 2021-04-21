Kuşadası'nda jeotermal tepkisi

21 Nisan 2021 Çarşamba, 09:44

Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Türkmen ve Kirazlı Mahallelerinde tarım ve makilik araziler üzerinde Bozyazı Körfez Turizm firması tarafından 4 adet jeotermal kaynak için sondaj arama çalışması başlatılmasına bölge halkı tepki gösterdi.

Kirazlı Küplüce Kalkınma Kooperatifi, Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Nihat Fırat, Eko-Dost Başkanı Bahattin Sürücü, Kirazlı Köyü Sulama Kooperatifi ile Kirazlı Köyü Muhtarı Mehmet Mersin, Yaylaköy Muhtarı Erhan Yıkılmaz, Caferli Köyü Muhtarı İsmail Arı, Soğucak Köyü Muhtarı Mehmet Bozok, Çınar Köyü Muhtarı Sebahattin Akyüz, Değirmendere Muhtarı İsmail Atal, çalışmaların durdurulması için çağrı yaptı.



Çevre örgütler, mahalle muhtarları ve kooperatifler tarafından yapılan açıklamada, bölgenin geçim kaynağının tarım olduğu vurgulanarak, "Toprağımızı, suyumuzu ve havamızı temiz tutup korumaya çalışıyoruz. Bugüne kadar sözkonusu bölgede, bu tarım toprakları üzerinde benzer yatırım girişimleri, açılan davalarla engellenmiş ve bu mahkeme kararları Danıştay tarafından da onaylanmıştır. Gerekçe olarak da bu yatırımların hiç birinin hem bölge halkı için hem de genel olarak toplumsal bir fayda sağlamayacağı gösterilmiştir. Oldukca verimli, birinci sınıf tarım alanı ve önemli arkeolojik sit alanlarına sahip olan bu vadide en yüksek toplumsal fayda tarımsal faaliyeti sürekli kılabilmektir. Bu bölgede başta zeytin, üzüm, şeftali, kayısı, erik, kiraz olmak üzere her türlü meyve ve sebze üretilmektedir" denildi.

Açılmak istenen 4 jeotermal kuyusunun çevresinde zeytin ağaçları olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bu alanda zeytincilik kanununa göre de böyle bir tesisin kurulması zaten mümkün değildir. Bölgede örtü altı tarım olmadığı gibi buna ihtiyaç da yoktur. Kurulması halinde de iklimsel değişime neden olacağı için, diğer tarımsal faaliyetlere zarar verecektir. Değirmendere vadisinde ve çevresindeki köylerde bütün dünyada yükselme eğilimi gösteren tarıma dayalı eko turizmin bütün koşulları ve alt yapısı mevcuttur.Eğer Kuşadası turizmini 12 aya yaymak istiyorsak bu bölgede kültür-tarih ve eko turizm canlandırılmalıdır. Bu nedenlerle hangi amaçla olursa olsun, bu bölgede açılacak termal kuyuların şirket dışında halka hiçbir fayda sağlamayacağı, aksine geleceklerini tehdit edip zarara uğratacağı apaçık ortadadır. Bölge halkı olarak bu kuyuların açılmasını istemiyoruz. Tüm Kuşadası halkını, meslek odalarını ve yaşam savunucularını bu kuyuların açılmaması için tavır almaya ve bizlere destek olmaya çağırıyoruz.”







