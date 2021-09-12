Kütahya Gediz’de ihbara giden polis aracı otomobille çarpıştı: 5 yaralı
Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.45 sıralarında Gediz-Uşak Karayolu Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Muhammet Esat Coşar ve Cengiz Şahin, ilçedeki bir akaryakıt istasyonundan yapılan ihbar üzerine harekete geçti.
Cengiz Şahin yönetimindeki polis aracı, kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Numan Y.'nin (26) kullandığı 43 ABL 409 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Mesut Demircan’ın kullandığı 43 LC 467 plakalı araçta hasar gördü.
HASTANEYE KALIRILDILAR
Kazada polis memurları Muhammet Esat Coşar ve Cengiz Şahin ile diğer araçta bulunan Numan Y. (26), Hasan Yalçın (58), Dudu Yalçın (60) yaralandı. İlk olarak jandarma ekiplerinin müdahale ettiği kazada çevredekiler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Gediz Devlet Hastanesine götürülürken, yaralılardan Hasan Yalçın’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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