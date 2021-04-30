Kütahya Valiliği'nden içki yasağı açıklaması
Kütahya Valiliği, tam kapanma döneminde alkol satışı yasağına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun tam kapanma süresince, marketlerde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapılan reyonların veya bu ürünlerin bulunduğu katların tam kapanma sürecinin bitimine kadar önlerine bant çekilerek satışa kapatılmasına karar vermesinin ardından Kütahya Valiliği'nden bir yasak açıklaması daha geldi.
Kütahya Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı- basın yayın organlarında, kentte faaliyet gösteren marketlerde alkol satışına izin verildiği yönünde haberler yer almaktadır. Bu nedenle aşağıdaki açıklamanın gereği duyulmuştur. Kamuoyunun malumu olduğu üzere 17 Mayıs'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00 itibarıyla başlamıştır.
Bu kapsamda İl Hıfzıssıhha Kurulunun 08.12.2020 tarihinde almış olduğu karar uyarınca bu tarihten itibaren kısıtlama günlerinde marketlerde alkol satışı kısıtlaması tüm 81 ilde olduğu gibi ilimizde de uygulanmaya devam etmektedir. Ayrıca yine haberde bahsedilen tekel büfelerinin faaliyetleri de İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan genelgede belirtilen istisna kapsamında olmadığından yine 81 ilde olduğu gibi il Hıfzıssıhha Kurulumuzun almış olduğu karar gereğince kısıtlama süresince sınırlandırılmıştır. Belirtilen sınırlandırmalara aykırı hareket edenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddelerince adli ve idari işlemler uygulanacaktır"
Video Haberler
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- Tam kapanmanın ilk gününde metrelerce araç kuyruğu
- Esenyurt’ta satırlı sopalı ‘laf atma’ kavgası
- Mehmet Öz'den kız kardeşine yeni suçlama
- Küçük çocuktan kova ile bateri şov
- Canlı yayında attığı tweetleri inkar etti
- Sağlık Bakanlığı,Bilim Kurulu’nu sorumlu tutacak
En Çok Okunan Haberler
- Tekeller 'yasak kalktı' dedi, bakanlık açıklama yaptı
- Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge
- Büyük karmaşa: Cezalar başladı
- AKP'ye büyük şok! Son ankette partilerin oy oranı
- 'Dillerinizi keser, itlaf ederiz' tehdidi
- Fenerbahçe'de yüksek gerilim; sahada kapıştılar!
- TTB Genel Sekreteri Bulut'tan kritik aşı açıklaması
- Prof. Dr. Ceyhan'dan İstanbul için önemli açıklama
- MEB'den ek ücret açıklaması
- AKP'lilere muafiyet belgesi mi dağıtılıyor?