Kütahya Valiliği'nden içki yasağı açıklaması

30 Nisan 2021 Cuma, 16:12

Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun tam kapanma süresince, marketlerde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapılan reyonların veya bu ürünlerin bulunduğu katların tam kapanma sürecinin bitimine kadar önlerine bant çekilerek satışa kapatılmasına karar vermesinin ardından Kütahya Valiliği'nden bir yasak açıklaması daha geldi.

Kütahya Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı- basın yayın organlarında, kentte faaliyet gösteren marketlerde alkol satışına izin verildiği yönünde haberler yer almaktadır. Bu nedenle aşağıdaki açıklamanın gereği duyulmuştur. Kamuoyunun malumu olduğu üzere 17 Mayıs'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00 itibarıyla başlamıştır.

Bu kapsamda İl Hıfzıssıhha Kurulunun 08.12.2020 tarihinde almış olduğu karar uyarınca bu tarihten itibaren kısıtlama günlerinde marketlerde alkol satışı kısıtlaması tüm 81 ilde olduğu gibi ilimizde de uygulanmaya devam etmektedir. Ayrıca yine haberde bahsedilen tekel büfelerinin faaliyetleri de İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan genelgede belirtilen istisna kapsamında olmadığından yine 81 ilde olduğu gibi il Hıfzıssıhha Kurulumuzun almış olduğu karar gereğince kısıtlama süresince sınırlandırılmıştır. Belirtilen sınırlandırmalara aykırı hareket edenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddelerince adli ve idari işlemler uygulanacaktır"







