Son dakika... Aybaş: Alkol satışı yasağı kalktı

30 Nisan 2021 Cuma, 11:44

AKP'nin koronavirüsü gerekçe göstererek içki yasağı getirmesine ilişkin tepkiler sürüyor. İktidarın içki satışını yasaklamasına rağmen yurttaşlar yasağı tanımadı.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun" dedi.

BirGün’e konuşan Özgür Aybaş, toplumun ve tekel bayilerinin itirazının sonuç verdiğini belirtti.

İçki satışı yasağının hukuki olmadığını ve bir karara dayanmadığını hatırlatan Aybaş, süpermarketlerde ve tekel bayilerinde içki satışının devam ettiğini kaydetti.

AKP'nin koronavirüsü gerekçe göstererek içki yasağı getirmesi tepki çekerken, polisin tekel bayilere imzalattığı belge ortaya çıkmıştı.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş da belge için tekel bayilere 'İmzalamayın' çağrısı yapmış ve "İçki satışının yasağı tekel bayilerine tebliğ edilmeye başladı hiçbir meslektaşım bu tebliği imzalamasın imzadan imtina etme hakkınız anayasal haktır" demişti.