Son dakika... Aybaş: Alkol satışı yasağı kalktı
Son dakika... Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkol satış yasağının kaldırıldığı duyurdu. Aybaş, kişisel Twitter hesabından, "Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.
AKP'nin koronavirüsü gerekçe göstererek içki yasağı getirmesine ilişkin tepkiler sürüyor. İktidarın içki satışını yasaklamasına rağmen yurttaşlar yasağı tanımadı.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun" dedi.
BirGün’e konuşan Özgür Aybaş, toplumun ve tekel bayilerinin itirazının sonuç verdiğini belirtti.
İçki satışı yasağının hukuki olmadığını ve bir karara dayanmadığını hatırlatan Aybaş, süpermarketlerde ve tekel bayilerinde içki satışının devam ettiğini kaydetti.
AKP'nin koronavirüsü gerekçe göstererek içki yasağı getirmesi tepki çekerken, polisin tekel bayilere imzalattığı belge ortaya çıkmıştı.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş da belge için tekel bayilere 'İmzalamayın' çağrısı yapmış ve "İçki satışının yasağı tekel bayilerine tebliğ edilmeye başladı hiçbir meslektaşım bu tebliği imzalamasın imzadan imtina etme hakkınız anayasal haktır" demişti.
Video Haberler
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- Tam kapanmanın ilk gününde metrelerce araç kuyruğu
- Esenyurt’ta satırlı sopalı ‘laf atma’ kavgası
- Mehmet Öz'den kız kardeşine yeni suçlama
- Küçük çocuktan kova ile bateri şov
- Canlı yayında attığı tweetleri inkar etti
- Sağlık Bakanlığı,Bilim Kurulu’nu sorumlu tutacak
- Türkiye Amerika’nın işgaline destek vermiştir
- İftarı beklerken en büyük acıyı yaşadılar
- Kısıtlamayı delen hemşirenin feci ölümü
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlıktan 'muafiyet belgesi' açıklaması
- Demirtaş'ın hapis cezası onandı
- 1 Mayıs eylemine George Floyd'u hatırlatan müdahale
- TTB Genel Sekreteri Bulut'tan kritik aşı açıklaması
- Fenerbahçe'de yüksek gerilim; sahada kapıştılar!
- AKP MKYK üyesinden Erdoğan'a uyarı
- MEB'den ek ücret açıklaması
- Büyük karmaşa: Cezalar başladı
- Kaftancıoğlu'ndan 'Erdoğan'a tazminat' açıklaması
- Rusya'dan Erdoğan açıklaması