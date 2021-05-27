Kıbrıs Meclisi Kutlu Adalı cinayetini araştıracak
KKTC'de, Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili ortaya atılan yeni iddiaların araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komitesi kuruldu.
Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili ortaya atılan yeni iddiaların araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komitesi kuruldu.
Kıbrıs Postası'nın haberine göre, KKTC'de Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Meclis Grubu’nun sunduğu Meclis Araştırma Komitesi kurulması önergesi bugün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda bugün görüşülüp, oy birliğiyle kabul edildi.
Öte yandan BBC Türkçe'den Engin Karaman'a konuşan İktidarın büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını desteklediklerini vurguladı.
Hasipoğlu, "Açıklamalar ışığında yeni bilgiler çıkarsa biz de üzerimize düşeni yaparız. Adli yardımlaşma, iki taraf arasında mutlaka sağlanacaktır" diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Emekli Yarbay Korkut Eken'in, Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'nın cinayetinde ilintisi olduğu iddia edilmişti. Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker iddiayı öne sürmüştü.
Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker, Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı’nın öldürülmesine ilişkin iddialarının yer aldığı dilekçeyi, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’na geçen gün vermişti.
Eken, “O gazeteciyi tanıyorsam, biliyorsam şerefsizim. Öldürülmesiyle de da alakam yok” demişti.
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