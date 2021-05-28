Kutlu Adalı cinayeti! Çarpıcı iddia: Çatlı, Türkiye’den getirdiği genç bir oğlana işletti

28 Mayıs 2021 Cuma, 18:00

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, yazısında Kanal SİM Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu'nun, Adalı cinayetinin işlendiği dönemde Magosa adli şube müdürü olan Tema Irkad ile yaptığı röportajına yer verdi.

Nagehan Alçı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in "Korkut Eken'le Kutlu Adalı'yı öldürmek için Kıbrıs'a gittik" açıklamasının ardından, dönemin Magosa adli şube müdürü Tema Irkad'ın "Abdullah Çatlı’ya bu cinayeti işlemesi için görev verildi. Çatlı cinayeti Türkiye’den getirdiği genç bir oğlana işletti" iddiasını aktardı.

"Türkiye henüz bu röportajın farkında değil. Ben Özuslu’ya bu röportajın ayrıntılarını sordum. Tema Irkad cinayet günü ile ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu. Şimdiye kadar ileri sürülen en somut iddialar bunlar" ifadelerini kullanan Nagehan Alçı, yazısına şöyle devam etti:

"ŞİMDİYE KADAR İLERİ SÜRÜLEN EN SOMUT İDDİALAR BUNLAR"



Tema Irkad, cinayet günü ile ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu. Şimdiye kadar ileri sürülen en somut iddialar bunlar. Cinayetin işlendiği gün olay yerinde 4 kişi vardı, dedi Irkad. 'Bunlardan biri Abdullah Çatlı idi. İkincisi Çatlı ile gelen genç biriydi.' Üçüncü isim olarak TMT’den (Türk Mukavemet Teşkilatı) olduğu bilinen Hüseyin Çiftçi’yi gösterdi emekli polis müfettişi. Dördüncü kişinin ise ismini vermedi. Tema Irkad tetiği çeken kişinin Çatlı ile birlikte Türkiye’den gelen genç şahıs olduğunu iddia etti ve 'En az 4 kişiydi, daha fazla da olabilir' dedi.

KAN DONDURUCU İDDİALARI IRKAD’IN AĞZINDAN DİNLEYELİM:

'Abdullah Çatlı’ya bu cinayeti işlemesi için görev verildi. Çatlı cinayeti Türkiye’den getirdiği genç bir oğlana işletti.' Bir aracın cinayet gecesi Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığından çıkıp Kutlu Adalı’nın evinin önüne geldiğini, aracın cinayet sonrası yeniden Sivil Savunmaya döndüğünü hatırlatan Irkad 'Hüseyin Çiftçi’nin yanında biri daha, daha doğrusu birileri daha vardı. Bütün mahalle gördü kardeşim' dedi.

Hatırlatalım, o dönem Sivil Savunma Daire Başkanı Galip Mendi idi.

Irkad 1996’da emniyetten emekliye ayrılıp Yenidüzen gazetesinde Kutlu Adalı ve Galip Mendi ile ilgili yazılar yazmaya başlamış. Sami Özuslu’ya verdiği röportajda şunları anlatıyor:

'Aracılarla tehdit edildim. 'Her sabah yürüyüş yapıyorsun, dikkat et' dediler. Tehditler boş çıkmadı. Evim ve arabam yakıldı. Mahallede beni takip ettiler. Silahlı çatışmaya girdim….' O günlerde Polis Genel Müdürü’nün kendisini aradığını ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne çağırdığını açıklayan Tema Irkad, 'Beni alıp Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Galip Mendi’ye götüreceklerini söylediler. Ne münasebet deyip gitmedim' diyor.

Kutlu Adalı cinayetinin kovan ve mermileri, Kıbrıs’ta balistik uzmanı olmasına rağmen Türkiye’ye gönderilmişti. Sonra Aralık 1996’da Ömer Lütfü Topal cinayeti işlendi ve Adalı cinayetindeki kurşunlar ile Topal cinayetindeki kurşunlar incelendi, her iki cinayette de aynı silah kullanıldığı tespit edildi ve silahta Abdullah Çatlı’nın parmak izi bulundu. Bu tespit Susurluk Raporuna girdi.

Sevgili okurlar buraya röportajın Kıbrıs’ın SİM televizyonunda yayınlanan kısmını da koyuyorum. Kutlu Adalı cinayeti şayet doğru dürüst soruşturulursa karanlıkta kalmış birçok olayı netleştirmek için önemli bir başlangıç olabilir. Bunun için ifadesine başvurulması gereken isimlerden biri de o dönemin tahkikat subayı, KKTC’nin şimdiki Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan.