‘Kütüphanelerin Bilinmeyen Yüzü’
Ödüllü New Yorker muhabiri ve New York Times’ın en çok satan yazarı Susan Orlean, aralarında Rin Tin Tin, Saturday Night ve filme Adaptation olarak uyarlanan Oscar ödüllü The Orchid Thief’in de bulunduğu yedi kitabın ardından yönünü kütüphanelere çeviriyor. 1986 yılında Los Angeles Halk Kütüphanesi’nde çıkan yangını yıllar sonra soruşturmaya başlayan yazar; Kütüphanelerin Bilinmeyen Dünyası’nda Los Angeles Halk Kütüphanesi yangınına ve sonrasındaki olaylara odaklanırken; kütüphanecilerin hikâyesini de ele alıyor.
29 Nisan 1986 sabahı Los Angeles Halk Kütüphanesi’nde bir alarm duyuldu. Bir süre sonra binadan kaçan kütüphane çalışanları bunun normal bir yangın alarmı olmadığını fark etti.
Yangın söndürüldüğünde, dört yüz bin kitap kül olmuştu, yedi yüz binden daha fazla kitap ise okunmayacak haldeydi. Olaydan 30 yıl sonra hâlâ aydınlatılamayan bir şey vardı: Biri kasıtlı olarak mı yakmıştı kütüphaneyi?
Ödüllü New Yorker muhabiri ve New York Times’ın en çok satan yazarı Susan Orlean, aralarında Rin Tin Tin, Saturday Night ve filme Adaptation olarak uyarlanan Oscar ödüllü The Orchid Thief’in de bulunduğu yedi kitabın ardından yönünü kütüphanelere çeviriyor.
986 yılında Los Angeles Halk Kütüphanesi’nde çıkan yangını yıllar sonra soruşturmaya başlayan yazar, hasar gören kitapların buzhanede saklanmasından özel tekniklerle kurutulmasına kadar ilgi çekici birçok konuyu inceliyor.
Orlean, Kütüphanelerin Bilinmeyen Dünyası’nda Los Angeles Halk Kütüphanesi yangınına ve sonrasındaki olaylara odaklanırken; kütüphanecilerin hikâyesini de ele alıyor. Geçmişten günümüze, kütüphane yöneticiliği yapmış birçok ilginç karakterle tanıştırıyor.
Ayrıca ülke çapında ve dünyanın dört bir yanındaki kütüphanelerin evrimine değiniyor ve otuz yıl önce söz konusu kütüphaneye ateş açtığından şüphelenilen sarı saçlı aktör Harry Peak’i de yeniden inceliyor.
Kütüphanelerin Bilinmeyen Yüzü / Susan Orlean / Çeviren: Özlem Özarpacı / The Kitap / 352 s.
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