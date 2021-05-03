Kuytulculara polisten cami içinde polis biber gazıyla müdahale
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un çağrısıyla camide 'itikaf'a girmek isteyen grup camiden polis biber gazlı müdahalesiyle çıkarıldı.
Gaziantep'de bir camide iddiaya göre "itikaf"a girmek isteyen grup, kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle camiden çıkartıldı.
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, Ramazan'da 'kendini ibadet etmeye adama ve dünya işlerinden uzak durma' anlamına gelen 'itikaf'ı yapacaklarını dile getirip "Buyursunlar engel olsunlar" dedi.
Bunun üzerine vakfın mensupları olduğu belirtilen grup Gaziantep'te bir camide "maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak itikaf ibadetlerini yerine getirmek istediklerini" söyledi.
Ancak grubun bu isteği, cami içerisinde polis ve bekçi tarafından engellendi. Grubun camiden çıkarıldığı müdahale sırasında biber gazı da kullanıldığı görüldü.
Furkan Vakfı'ndan müdahale üzerine yapılan açıklamada, "Tam kapanma kararı alınmasına rağmen stadyumlarda, toplu taşıma araçlarında, fabrikalarda herkesin bir arada olmasına göz yumanlar; koskoca camide birkaç kişinin ihya edeceği itikaf ibadetine engel olmaktadır. Daha düne kadar futbol müsabakalarında iç içe duranlara ses çıkarmayanlar neden ibadete gelince pandemi yasaklarını öne sürüyorlar? Binlerce kişinin olduğu tribünlerde bulaşmayan virüs 5-10 kişinin ibadet ettiği camide mi bulaşıyor?" denildi.
Video Haberler
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri'nden görev belgelerine ilişkin genelge
- Son ankette AKP oyları dip yaptı
- 'Tam kapanma' döneminde içki satışı yapılabilecek mi?
- Ağar'a AKP'de yeni görev
- RTÜK'ten televizyonlara talimat: Göstermeyin!
- Kutuplaşsak da iktidar el değiştirecek
- Mustafa Varank'tan Babacan'a sert 'Fren Ali' tepkisi!
- Tepki çeken görüntülere soruşturma
- Cumhurbaşkanı’nın oğlu ve damadı etkili oldu
- RTÜK Başkanı Şahin'den 'lebaleb' talimat açıklaması