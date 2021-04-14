Kuyumcularda yeni dönem başladı

14 Nisan 2021 Çarşamba, 10:24

İşlenmiş kıymetli maden, kıymetli taşlar ve kıymetli eşyaları içeren kuyum ticareti, yalnızca yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından yapılacak.

Yetki belgesi bulunmayan işletmeler, kuyum ticaretiyle iştigal edildiği izlenimi veren işaret ve ifadeler kullanamayacak.

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ve kuyum ticaretine ilişkin esasları düzenleyen yönetmeliğine göre, kuyum ticaretine ilişkin yetki belgesi, kuyum işletmesinin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüğü tarafından Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden verilecek.

Yetki belgesi devredilemeyecek

Yetki belgesi, her bir kuyum işletmesi için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecek.

Yetki belgesi verilecek kuyumcuların; 18 yaşını doldurmuş olması, iflas etmemiş olması veya iflas etmiş olsa bile icra ve iflas kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması, kasten işlenen suçlardan dolayı toplam 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş veya yönetmelikle belirlenen suçlardan hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması şartlarını taşıması gerekiyor.