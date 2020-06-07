Kuyumculuk sektöründen "24 taksit" talebi

07 Haziran 2020 Pazar, 11:49

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, yaptığı açıklamada, 6 bin yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk kuyumculuğunun, iç piyasa büyüklüğü ve ihracattaki başarı grafiğiyle dünya liderliğine oynayan stratejik sektörler arasında yer aldığını söyledi.

Atayık, "Her yıl olduğu gibi 2020'ye büyük hedef ve vizyonla başlangıç yapan sektörümüz, 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından başlayan ve 2,5 ay süren pandemi sürecinden en olumsuz etkilenen sektörlerin başında geliyor." dedi. Bu süreçte dünyanın ilk AVM'si olarak kabul edilen ve mesleğin ticaret merkezi olan Kapalıçarşı'nın, tarihinde ilk kez 70 gün kapalı kaldığını hatırlatan Atayık, şunları kaydetti:

"Kuyumcukent, Vizyon Park, Yenibosna bölgesinde üretici ve toptancılar ve semtlerdeki mağazaların yüzde 95'i kapılarına kilit vurmak zorunda kaldı. Külçe altın ihracatı dışında altın takı ve mücevher ihracatı durma noktasına geldi. İç piyasada ise semtlerde küçük bir kısım perakende mağazalar açık olmasına rağmen işlemler yüzde 95 oranında düştü.

Sektörün kayıpları sadece bunlarla sınırlı değil. Pandemi sürecinde Türk kuyumculuğunun en büyük ticaret platformu olan İstanbul Mücevher Fuarı'nın son anda iptal edilmesi, fuara büyük üretimlerle hazırlanan firmaların sürece az nakit ve büyük stokla yakalanmasına neden oldu. Pandeminin devamında da firmaların düzenli olarak katılım gösterdiği Hong Kong, Las Vegas, Vicenza, Basel, Tayland fuarlarının gerçekleştirilmemesi ve iç pazarın kapalı olması nedeniyle kuyumcularda önemli bir stok birikti. İş hacmi açısından önem taşıyan Sevgililer Günü ve Anneler Günü'nün pandemi dönemine denk gelmesi nedeniyle istenen satış rakamlarının yakalanmaması sektörü olumsuz etkileyen faktör arasında sayılabilir."

STOKLARI ERİTMESİ İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT



Mustafa Atayık, 1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşme ve düğün sezonunun başlayacak olması nedeniyle kuyumcuların son 3 aylık kayıplarını telafi etme ve stokları eritmesi için önemli bir fırsat doğduğunu vurguladı.

Atayık, şöyle devam etti:

"Öncelikle hükümet yetkililerine sektörümüze bu süreçte kısa çalışma ödeneği konusunda verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kuyumculuk adı gereği, emekçileri unutulan bir meslek... Oysa ustasıyla, çırağıyla, atölyeleriyle yoğun emek gücü ve ustalık gerektiren bir meslek dalı. Ülkemizdeki 40 bin işletmede yaklaşık 350 bin kişi istihdam ediliyor. Vitrinlerde gördüğümüz altın takı ve mücevherler, 18 ayrı noktadan işlem gördükten sonra müşterilerimize sunuluyor.

Sektör olarak koronavirüs nedeniyle biriken stoklarımızın eritilmesi kaydıyla şu anda 8 olan kredi kartına taksit miktarının, geçici bir süreyle sınırlı tutulmak amacıyla 24 taksite çıkarılmasını talep ediyoruz. Böyle bir adım atılırsa sektörümüzün tüm birimlerinde gerçek anlamda bir bayram havası yaşanacaktır. Kuyumcularımız, yeniden rahat bir nefes alacaktır. Şu anda firmalarda fazla stok oluştuğu için sayıları 6 binden fazla olan atölyelere sipariş verilemiyor ve ticaret bir anlamda kilitlenmiş durumda. 24 aya çıkarılacak taksit fırsatının iç piyasaya önemli bir canlılık getireceğini söylemek mümkün. Daha önce mobilya ve turizm sektörü için öngörülen uzun vadeli taksit imkanı, kuyumculara da tanınırsa düğün hazırlığı yapan ancak yüksek altın fiyatları nedeniyle altın takı ve mücevher almakta zorlanan vatandaşlarımız için de önemli bir kolaylık sağlayacağına inanıyoruz."