Kuzey Carolina'da silahlı saldırı: ölü ve yaralılar var

22 Haziran 2020 Pazartesi, 14:15

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Charlotte kentinde bir açık hava partisinde açılan ateş sonucu 2 kişi öldü, 7'si ateşli silahla 5'i de kaçarken araba çarpması sonucu yaralanan vatandaşlar olmak üzere toplam 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Charlotte-Mecklenburg emniyet yetkililerinden Johnny Jennings, basına yaptığı açıklamada, ABD'de köleliğin kaldırılmasının kutlandığı "Juneteenth" ya da "19 Haziran" günü kutlamalarının devamı niteliğinde spontane düzenlenen açık hava partisinde, gece yarısı ateş açıldığını bildirdi.

Jennings, Beatties Ford Yolu üzerinde bir yayaya araç çarpması üzerine olay yerine giden polisin, sokaklarda yüzlerce kişi olduğunu gördüğünü belirtti.

5 KİŞİYE ARABA ÇARPTI

Birgün'ün CNN'den aktardığı habere göre; Sağlık ekiplerinin olay yerine varmasının ardından birkaç el ateş açıldığını aktaran Jennings, açılan ateşle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını kaydetti.

Olay yerinde ateş eden 1'den çok kişi olduğuna dair kanıt bulunduğunu ifade eden Jennings, açılan ateşten kaçan 5 kişiye de araba çarptığını bildirdi.

Yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırılırken, olayın ayrıntılarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.