Kuzey Kıbrıs, AKP'li Külünk ve akrabaları için 'PCR testi' kuralı ortadan kaldırdı!

13 Ağustos 2020 Perşembe, 13:13

Eski AKP Milletvekili Metin Külünk ve akrabalarından olus¸an do¨rt kis¸ilik gruba, “uc¸us¸ o¨ncesi PCR Testi” kuralını ortadan kaldırarak, yazılı talimat ve ayrıcalıkla u¨lkeye giris¸ izni verildi.

Kıbrıs'ta yayın yapan 'Yeni Düzen' gazetesinin haberine göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı onayı ile verilen giriş izni için bir de belge hazırlandı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür’ün ‘e imzasını’ taşıyan belgede, Metin Külünk ve beraberindeki Amire Zehre Gül, Şaziment Tuba Külünk ve Semra Külünk’ün “PCR testi tarihinden 3-5 gün önceden yaptırma kuralına bağlı olmadan ülkeye giriş izni” verildiği yazıldı.

5 Ağustos 2020 tarihli Sağlık Bakanlığı belgesi ile söz konusu izin için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü’nün de “bilgilendirildiği” belirtildi.

“Çok ivedi” denilerek hazırlan izin karar belgesinin 5 Ağustos tarihinde yani uçuşun gerçekleşeceği günde hazırlanması da dikkati çekti.

Yeni Düzen gazetesinin paylaştığı 5 Ağustos tarihli Sağlık Bakanlığı belgesi şöyle: