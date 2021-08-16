Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez 'Nusaybin Güzeli' kelebeği görüntülendi

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:48

Kuzey Kıbrıslı doğa fotoğrafçısı ve kelebek gözlemcisi Hasan Bağlar, Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez görüntülendiğini söylediği kelebek türüyle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs'a yaptığı açıklamada, bilimsel adı "Papilio Demoleus", İngilizce adı "Lime Butterfly (Lemon Butterfly)" olan "Nusaybin Güzeli"nin, Güney Asya'dan Avustralya'ya kadar uzanan bölgede yaşayan yaygın ve büyük bir kelebek türü olduğunu söyledi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, kelebeğin göç eden ve uzun mesafeler uçabilen bir tür olduğunu ifade eden Bağlar, kelebeğin Kuzey Kıbrıs'a göç yoluyla geldiğini düşündüğünü belirtti.

Nusaybin Güzeli türünün Ada'da kalıcı olup olmadığına bazı araştırmalar ve gözlem süreci sonunda karar verileceğini dile getiren Bağlar, böylece Ada'da gözlemlenen kelebek türü sayısının 54'e yükseleceğini öne sürdü.