İki ülke arasında gerginlik artıyor: Kuzey Kore, acil hattaki aramalara cevap vermiyor
Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD'yi ortak askeri tatbikatlar konusunda uyarmasının ardından acil hattaki aramalara cevap vermiyor.
Pyongyang'daki üst düzey bir yetkili Güney Kore ve ABD'yi bu hafta başlayacak yıllık ortak askeri tatbikatlar konusunda uyarırken; Güney Kore, bu uyarıdan birkaç saat sonra Kuzey Kore'nin iki ülke arasındaki acil hattan yapılan rutin çağrılara cevap vermediğini açıkladı.
Kuzey Kore artan gerilimler nedeniyle geçen yıl acil hattı kesmesinin ardından Temmuz ayı sonlarında yeniden açmayı kabul etmişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore'yi Kuzey Kore'nin bu adımının ardından tatbikatlara devam ederek "haince davranmakla" suçladı.
KİM YO JONG’DAN SERT TEPKİ
Askeri kaynakların Reuters'a yaptıkları açıklamaya göre, Güney Kore ve ABD gelecek hafta bilgisayar simülasyonlu tatbikatlar düzenlemeye hazırlanıyor, ancak ön eğitim bugün başlamış durumda.
Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA tarafından yapılan açıklamaya göre, Kim Yo Jong tatbikatların "kendi kendini yok etme eylemi" olduğunu ve halkın güvenliğini tehdit ettiği ve Kore yarımadasındaki durumu daha da tehlikeye attığı için bedel ödenmesi gerektiğini söyledi.
Kuzey ve Güney Kore genellikle günde iki kez acil hatları kontrol ederken; Kuzey Koreli yetkililer, bu hatlar üzerinden sabah yapılan aramalara cevap vermişlerdi.
-Reuters
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