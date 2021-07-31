Kuzey Kore lideri Kim’den "düşmana karşı hazırlıkları tamamlayın" çağrısı

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 09:57

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 24-27 Temmuz arasında düzenlenen çalıştayda askeri ve siyasi yetkilileriyle bir araya geldi.

Orduya herhangi bir yabancı provokasyonu püskürtmek için gerekli hazırlıkları tamamlama çağrısında bulunan Kim şu ifadeleri kullandı:

"Komutanlar ve siyasiler tüm çabalarını, düşmanların herhangi bir askeri provokasyonuyla aktif ve saldırgan bir şekilde başa çıkmak için hazırlıkları tamamlamaya odaklamalıdır."

Kim, tüm ordu komutanlarını ve siyasileri, genel çalışmalarını ciddi bir şekilde gözden geçirmek ve eksikleri gidermenin yollarını bulmak için "her zamankinden daha fazla çaba göstermeye" çağırdı. Kuzey Kore lideri, ayrıca, yabancı güçleri "savaş tatbikatlarını" arttırmakla suçladı.

Öte yandan ABD ile Güney Kore’nin gelecek ay ortak tatbikat düzenlemeye hazırlanıyor.