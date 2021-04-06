Kuzey Kore, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi
Kuzey Kore, sporcularını yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından korumak amacıyla Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacağını açıkladı.
Kyodo ajansının haberine göre, temmuzda düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildiğini bildiren ilk ülke Kuzey Kore oldu.
Kuzey Kore Olimpiyat Komitesi, kararın sporcularını Covid-19 salgınından korumak amacıyla alındığını duyurdu.
Kararın "şaşkınlıkla" karşılandığını bildiren Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi yetkilisi, "Tahmin etmemiştik, aniden oldu." ifadesini kullandı.
Güney Kore Birleşme Bakanlığının açıklamasında ise "Hükümetimiz Tokyo Olimpiyatları'nın, Koreler arası uyum ve iş birliğinin artırılmasının yanı sıra Kore Yarımadası'nda barış için fırsat olacağını umuyor." ifadesi kullanıldı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un daha önce, turnuvaya takım gönderme isteğini açıklamıştı.
Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.
Video Haberler
- 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti
- Yılın ilk yavru aslanlarına ilginç isim önerileri
- Kamu hastanelerinde bir ilk!
- Eğlence sahnesi çekeceğiz diyerek parti düzenlediler
- Sarıyer’de polis evinde korkutan yangın
- Tokat'taki feci kaza anları kameraya yansıdı
- Beykoz'da düğün konvoyunda rezaletin görüntüleri
- Yarım milyon dolarlık tabloyu 'yanlışlıkla' boyadılar
- Kılıçdaroğlu'dan Aslı Özkısırlar tepkisi: Çok öfkeliyim
- Avcılar'da skandal olayın görüntüleri!
En Çok Okunan Haberler
- Akşener'e tepki gösterip istifa etti
- Eski milletvekillerinden ortak açıklama
- Amiraller için ilk karar
- Canlı yayında stüdyo karıştı!
- Gözaltındaki emekli amirallere 3 soru
- İYİ Parti'de Amiraller tartışması
- Meral Akşener'den yeni açıklama
- Montrö tartışmasının perde arkası
- Emekli Oramiral Nusret Güner'den gözaltı kararına tepki
- Zevzeklik denmeseydi operasyon yapılmazdı