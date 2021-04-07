Kuzey Kore'den beklenen koronavirüs açıklaması: Hiç vakaya rastlamadık
Kuzey Kore, Dünya Sağlık Örgütüne sunduğu son raporda ülkede koronavirüs vakasının bulunmadığını öne sürdü.
Koronavirüsle ile mücadeleyi "ulusal varoluş meselesi" olarak nitelendiren Kuzey Koreli yetkililer, Dünya Sağlık Örgütüne yeni bir rapor sundu. Raporda ülke genelinde kimsenin koronavirüse yakalanmadığı belirtildi.
DSÖ’nün Kuzey Kore Temsilcisi Edwin Salvador, Kuzey Kore’de salgının başlangıcından 1 Nisan’a kadar 23 bin 121 kişiye Covid-19’de testi yapıldığını ve tüm sonuçların negatif olduğunu bildirdi.
Korona virüs şüphesiyle karantinaya alınan kişi sayısına dair veri ise paylaşılmadı.
Öte yandan Kuzey Kore dün, Covid-19’un yol açtığı küresel sağlık krizinden sporcularını korumak için Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmama kararı alındığını duyurmuştu.
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