Kuzey Makedonya'da Goran Pandev'den Galatasaray açıklaması

21 Haziran 2021 Pazartesi, 16:27

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) C Grubu'nda mücadele eden Kuzey Makedonya'nın tecrübeli forveti Goran Pandev, turnuvaya ve Galatasaray'daki günlerine dair açıklamalarda bulundu.

37 yaşındaki futbolcu, beIN Sports'a verdiği röportajda EURO 2020'ye katılmanın kendileri için önemine değindi:

"Bu, bizim için çok büyük bir tecrübe. Biz de Makedonya'nın ilk kez böyle büyük bir turnuvada yer aldığının farkında olarak oynuyoruz. Takımda herkes mutlu. Daha iyi sonuçlar almayı bekliyorduk, ilk iki maçta yapabileceğimizin en iyisini yaptık ama ne yazık ki kaybettik. Yine de eninde sonunda, büyük bir turnuvada yer aldığımız için mutluyuz. Bu, bizim için önemli bir deneyim ve bir sonraki maçta daha iyi oynayacağımızı umuyorum."

"SÜPER LİG, AVRUPA'NIN EN İYİLERİNDEN"

2014-15 sezonunda Galatasaray formasını da giyen Pandev, sarı-kırmızılı kulüpteki günlerine dair şunları söyledi:

"Tabii ki Galatasaray her zaman hatıralarımda kalacak. Hatta sadece benim değil, ailemin de. Galatasaray, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Çok sayıda maç oynamasam da başarılı bir sezon yaşamış olmaktan çok mutluyum. Şampiyonluk yaşadık, Türkiye Kupası'nı kazandık.

Galatasaray Türkiye'nin en büyük takımlarından biri ve her sene şampiyonluk için mücadele etmeyi hak ediyor. Ayrıca Türkiye Süper Ligi, Avrupa'nın en iyi liglerinden biri. Oynamak zor. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe de her yıl şampiyonluk için mücadele ediyor."

Tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nun son sırasında yer alan Kuzey Makedonya, ilk iki maçında Avusturya'ya 2-1, Ukrayna'ya ise 3-1'lik skorlarla kaybetti. Balkan ekibi, bu akşam 19.00'da Hollanda ile kozlarını paylaşacak.