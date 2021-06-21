EURO 2020 | Kuzey Makedonya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020 C Grubu’nda bugün Kuzey Makedonya ile Hollanda karşı karşıya geliyor.
Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu’nun üçüncü maçında bugün Kuzey Makedonya ile Hollanda sahaya çıkıyor.
Müsabaka, Hollanda’nın ev sahipliğinde, Amsterdam Arena’da saat 19.00’da başlayacak.
Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.
Hollanda’nın C Grubu'nda iki galibiyeti bulunurken Kuzey Makedonya, daha hiç galibiyet alamadı.
KUZEY MAKEDONYA - HOLLANDA MUHTEMEL 11'LER:
Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Musliu, Nikolov, Velkovski, Alioski, Ristovski, Bardhi, Elmas, Ademi, Pandev, Travkovski
Hollanda: Stekelenburg, De Vrij, Dumfries, Van Aanholt, Blind, Timber, De Jong, De Roon, Wijnaldum, Weghorst, Depay
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