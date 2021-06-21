EURO 2020 | Kuzey Makedonya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

21 Haziran 2021 Pazartesi, 01:10

Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu’nun üçüncü maçında bugün Kuzey Makedonya ile Hollanda sahaya çıkıyor.

Müsabaka, Hollanda’nın ev sahipliğinde, Amsterdam Arena’da saat 19.00’da başlayacak.

Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

Hollanda’nın C Grubu'nda iki galibiyeti bulunurken Kuzey Makedonya, daha hiç galibiyet alamadı.

KUZEY MAKEDONYA - HOLLANDA MUHTEMEL 11'LER:

Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Musliu, Nikolov, Velkovski, Alioski, Ristovski, Bardhi, Elmas, Ademi, Pandev, Travkovski

Hollanda: Stekelenburg, De Vrij, Dumfries, Van Aanholt, Blind, Timber, De Jong, De Roon, Wijnaldum, Weghorst, Depay