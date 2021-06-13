Goran Pandev, Kuzey Makedonya'nın finallerdeki ilk golünü atan oyuncu oldu

13 Haziran 2021 Pazar, 20:57

Kuzey Makedonya, Avrupa Şampiyonası finallerinde ilk kez sahne alırken; ilk golü Goran Pandev'den geldi. Eski Galatasaraylı oyuncu, Avrupa Şampiyonaları tarihinde ilk 11'de sahaya çıkan en yaşlı 4. oyuncu oldu.



20 yıl önce bu ay 17 yaşında Makedonya ile ilk resmi maçına çıkan Pandev, turnuva tarihine de geçti.

37 yaş 321 günlük Pandev, Ivica Vastic'in (38 yaş 257 gün) ardından Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcusu unvanını elde etti.



