Goran Pandev, Kuzey Makedonya'nın finallerdeki ilk golünü atan oyuncu oldu

Eski Galatasaraylı Goran Pandev, tarihe geçti. 37 yaşındaki oyuncu, Kuzey Makedonya'nın Avrupa Şampiyonası finallerindeki ilk golünü attı.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2021 Pazar, 20:57
Goran Pandev, Kuzey Makedonya'nın finallerdeki ilk golünü atan oyuncu oldu
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Kuzey Makedonya, Avrupa Şampiyonası finallerinde ilk kez sahne alırken; ilk golü Goran Pandev'den geldi. Eski Galatasaraylı oyuncu, Avrupa Şampiyonaları tarihinde ilk 11'de sahaya çıkan en yaşlı 4. oyuncu oldu.

20 yıl önce bu ay 17 yaşında Makedonya ile ilk resmi maçına çıkan Pandev, turnuva tarihine de geçti. 

37 yaş 321 günlük Pandev,  Ivica Vastic'in (38 yaş 257 gün) ardından Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcusu unvanını elde etti.



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