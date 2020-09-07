07 Eylül 2020 Pazartesi, 14:38

Karayolları Genel Müdürlüğü, AKP’ye yakınlığıyla bilinen şirketlere yap- işlet- devret modeliyle yaptırılan Kuzey Marmara Otoyolu için bir ihale daha düzenliyor. İhaleyle Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin Nakkaş-Başakşehir kesimi de yap-işlet-devret modeliyle yaptırılacak.

Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin Nakkaş-Başakşehir kesiminin yap-işlet-devret modeli ile yapılması için 5 Kasım tarihinde ihale düzenlenecek. İhale için geçici temin tutarı ise 1 milyon TL olarak açıklanırken ihale dosyasının satış bedeli ise 10 bin TL olarak açıklandı.

KAPALI TEKLİF USULÜYLE YAPILACAK

BirGün'ün haberine göre, İhale ilanında, Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir kesimi ihalesinin 05 Kasım günü saat 14:30’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nde ve tüm istekliler arasında “Kapalı teklif alma usulüne” göre yapılacağı açıklandı.

İHALELER YANDAŞLARA GİTMİŞTİ

Başta İstanbul'un kuzey ormanları olmak üzere tüm Marmara'nın canlı hayatına kasteden, 3’üncü Köprü’yü de içeren Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin Asya kısmı (Kurtköy-Akyazı kesimi) için yapılan ihaleyi Limak-Cengiz Ortak Girişim Grubu ve Avrupa kısmını ise Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu yapmıştı.

GÜNLÜK 135 BİN ARAÇ GARANTİSİ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu için günlük 135 bin araç geçiş garantisi (yıllık 49 milyon 275 bin) bulunuyor. Geçiş ücreti de 3 dolar + KDV üzerinden hesaplanıyor. Ayrıca, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu’nu işleten şirketlere 2019 yılı için 3 milyar 50 milyon lira garanti ödemesi yapıldı.