Kuzu kendini böyle savundu: Yargıyı arayan ne ilk ne de son kişiyim

29 Mayıs 2020 Cuma, 09:24

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi eski AKP Milletvekili Burhan Kuzu, İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin tahliye edilmesi olayında hakkında “nüfuz ticareti” suçlamasıyla açılan davaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kuzu, “Türkiye’de siyasetinde yargı hissi arayan ne ilk benim ne de son benim. Binlerce arayan var. Bunlar gayet doğal olan şeyler” ifadelerini kullandı.

“HAKİMİ ARAMAK SUÇ OLMAKTAN 2014’TE ÇIKARILDI”

Haber Global kanalında katıldığı programda Zindaşti’nin tahliyesi için hakimi arayıp aramadığı sorusuna yanıt veren Kuzu, şunları söyledi:

“Uyuşturucu baronu deyince, sanki adam baronluktan yatıyor da baronluktan çıkarmış, uyuşturucu suçundan çıkarmış gibi… Adam ‘ben baron değilim’ diyor, ‘ben baronsam Türk yargısı niye beni içeri atmıyor’ diyor. Onun dediğini söylüyorum, savunmak anlamında söylemiyorum. Ben ısrar etmedim, benim aradığım dönemde dava açılmamıştı ve dava açılmadan hakimi aramak suç olmaktan 2014’te çıkarılmıştı. Türkiye’de siyasetinde yargı hissi arayan ne ilk benim ne de son benim. Binlerce arayan var. Bunlar gayet doğal olan şeyler. Yargıyı ben aradım hadi bunu yap, konuşma önemli. Benim nüfuz olarak aradığım zaman bulunduğum konum talimat vermeye müsait değildi.”

NE OLMUŞTU?

Uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti’nin 3 kişinin tahliyesine karar veren İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimi Cevdet Özcan görevden uzaklaştırılmıştı. Hakim Özcan’ı Kuzu’nun aradığı ileri sürülmüş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kuzu hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonucunda Kuzu hakkında “nüfuz ticareti” suçundan dava açılmıştı.