Kuzu o görüntüleri böyle savundu: Ben popüler bir siyasetçiyim

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 16:36

Cumhuriyet’in İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile ilişkilerini fotoğraf ve HTS kayıtlarıyla ortaya koyduğu eski AKP milletvekili Prof. Burhan Kuzu’nun yeraltı dünyası ile ilişkisinin Zindaşti ile sınırlı olmadığı öğrenildi.

Cumhuriyet, Kuzu'nun kendisini “hanım ağa” olarak tanıtan ve son dönemde mafya babası Sedat Peker’i tehdit etmesiyle gündeme gelen Güniz Akkuş’u Meclis’te Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptığı dönemde makamında ağırladığını ortaya çıkardı.

Akkuş, o dönem Kuzu’ya ait olan makam odasında Kuzu’nun koltuğunda oturdu. Ayrıca Kuzu’ya tahsis edilen makam aracına da bindi. Odada ve makam aracında çektiği fotoğrafları ise sosyal medya hesabından paylaştı.

KUZU: POPÜLER BİR SİYASETÇİYİM

Kuzu, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, popüler bir siyasetçi olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Güniz Akkuş, AK Parti’den 3 dönem milletvekili aday adayı olmuştur. Bu nedenle Anayasa Komisyonu Başkanı olduğum dönemde beni ziyaret etmiştir. Ben popüler bir siyasetçiyim. Binlerce fotoğraf çektirdiğim insan vardır. Fotoğraf çektirdiğim kişinin GBT’sine bakacak değilim.”