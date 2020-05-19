Kuzu'nun 19 Mayıs mesajında Vahdettin anıldı

19 Mayıs 2020 Salı, 00:50

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Kuzu, Atatürk yerine Sultan Vahdettin'i andı.

Kuzu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Kemal Paşa,30 Nisan 1919'da Resmi Gazete'de yayınlanan Sultan Vahdettin imzası ile Samsun 9. Ordu Müfettişliği’ne tayin edilmiştir.Mustafa Kemal,Samsun'a herhangi bir kişi olarak değil Osmanlı'nın en parlak subayı olarak çıkmıştır.Sultan Vahdettin Han’ı rahmetle anıyorum."



