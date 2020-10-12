KYK Borçluları Hareketi: 'Söz, vaat, müjde değil; yasa istiyoruz: KYK borçları silinsin!'

12 Ekim 2020 Pazartesi, 13:58

5 milyondan fazla gencin ödemeyediği KYK borçları her ay uygulanan faizler nedeniyle katlanarak artıyor. Borçlarını ödeyemeyen 280 binden fazla genç ise borçları nedeniyle icraya verildi.

'Söz, vaat, müjde değil; yasa istiyoruz: KYK borçları silinsin! sloganı ile sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışan, KYK Borçluları Hareketi paylaşımlarda bulunarak, borçların silinmesini talep etti.





5 milyondan fazla genciz.#KYKborçluları olarak sesleniyoruz: KYK borçları silinsin! pic.twitter.com/s5JKV8BDXY — KYK Borçluları Hareketi (@kykborclulari) October 11, 2020





Tüm KYK borçlularınına birleşme çağrısında bulunan KYK Borçluları Hareketi, kamuoyuna açıklamalarda bulunarak, şunları kaydetti:



"Aldığımız krediyle bir ay geçinmek mümkün değilken, bir de bu borcu yüksek fazile geri ödememiz bekleniyor. İşsizliğin düşük ücretlerin, geçinememenin, borçluluğun sorumlusu biz değiliz. Biz bu borcu ödeyemiyoruz.

Biz bu borçların bir günde, tek bir kanun değişikliğiyle silinebileceğini biliyoruz. Bugüne kadar silinmediyse sesimizi birleştirmediğimiz için silinmedi, bunun da farkındayız. KYK borçluları olarak olarak KYK Borçluları Hareketi'nde birleşiyoruz! Milyonlarca genci, ailelerini, yakınlarını ilgilendiren bu sorun çözülmeden, öğrenci borçluluğuna karşı hiçbir öğrenciyi mağdur etmeyecek bir çözüm bulunmadan durmayacağız."

Söz konusu açıklamanın tamamı ise şu şekilde: