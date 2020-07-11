KYK'dan kredi ve burslar ödenmedi iddiası üzerine açıklama

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 20:29

Sosyal medyada tepkilerini dile getiren öğrenciler, KYK tarafından burs ve kredi tutarlarının bu ay hesaplarına yatırılmadığını iddia etti. Yaşanan olayın geniş yankı bulmasının ardından KYK'dan açıklama geldi.

KYK, tarafından yapılan açıklamada, '' YÖKSİS üzerindeki eğitim bilgileri güncel olmayan öğrencilerimize burs/kredi ödemesi yapılamamaktadır'' ifadeleri kullanıldı.

KYK tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

''Sevgili öğrencilerimiz, Bakanlığımızdan burs/kredi alan öğrencilerimiz imzaladıkları taahhüt gereğince eğitim durumlarındaki degişiklikleri en geç 1 ay içerisinde Genel Müdürlüğümüze bildirmekle yükümlüdür. YÖKSİS üzerindeki eğitim bilgileri güncel olmayan öğrencilerimize burs/kredi ödemesi yapılamamaktadır. Bu sebeple bu ay burs/kredi ödemeleri yapılmayan öğrencilerimizden e-devlet üzerinden nakil başvurusu yaparak bilgilerini güncelleyen, durumu uygun olan ve nakli gerçekleşen öğrencilere ödeme zamanında ödeme yapılacaktır. Konuyla ilgili bilgilelerinizi e-devletten takip edebilirsiniz.''