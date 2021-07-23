Kylian Mbappe Paris Saint Germain ile sözleşme yenilemeyecek

23 Temmuz 2021 Cuma, 20:17

İspanyol Marca gazetesinde yer alan haberde, Mbappe’nin Mauricio Pochettino yeni kontratla ilgili bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Yıldız oyuncunun görüşmede, PSG ile yeni sözleşme imzalamayacağını ve gelecek yıl takımdan ayrılacağını söylediği belirtildi.

11 KUPA KAZANDI

2018 yılında Monaco’dan Paris Saint Germain’e transfer Kylian Mbappe, Paris ekibiyle 11 kupa kazandı. 3 sezonda 171 kez PSG forması giyen yıldız oyuncu, 132 gol kaydederken 61 asist üretti.

POCHETTINO SÖZLEŞME UZATTI

Öte yandan, Paris Saint Germain sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mauricio Pochettino ile sözleşme yenilendiği belirtildi. Arjantinli teknik adamın sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyordu. Açıklamada, sözleşmenin 2023 yılına uzatıldığı ifade edildi.



