Son dakika... Galatasaray, Cicaldau transferini açıkladı
Galatasaray, Alexandru Cicaldau transferi için kulubüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklama Alexandru Cicaldau transferi için Universitatea Craiova ile görüşmelere başlandığı Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Galatasaray'ın paylaşımı:
08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/lun2DrFiKX— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 23, 2021
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