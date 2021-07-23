Son dakika... Galatasaray, Cicaldau transferini açıkladı

23 Temmuz 2021 Cuma, 19:12

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklama Alexandru Cicaldau transferi için Universitatea Craiova ile görüşmelere başlandığı Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Galatasaray'ın paylaşımı: