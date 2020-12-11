Kyrie Irving’e konuşmama cezası

11 Aralık 2020 Cuma, 13:18

Yahoo Sports’da yer alan haberde, Brooklyn Nets forması giyen Kyrie Irving’e NBA’in medya kurallarını ihlal ettiği için ceza verildiği belirtildi. NBA kurallarına göre sakatlığı bulunmayan her oyuncu maç ve antrenman öncesinde ya da sonrasında basın toplantılarına katılmak zorunda. Cuma günü basın toplantılarına katılmak yerine sosyal medya üzerinden açıklama yapan Kyrie Irving, ‘’ Bugün gazetecilerle konuşmak yerine söylemek istediğim şeylerin doğru bir şekilde iletilmesini sağlamak için buradan açıklama yapmayı tercih ediyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte rekabet etmeye, iyi performans göstermeye ve şampiyonluklar kazanmaya odaklanıyorum. ‘’ ifadelerini kullandı. Haberde cezanın Irving’in bu seneki maaşından düşüleceği belirtilirken NBA yönetiminin oyuncuların ceza alma pahasına basın toplantılarına katılmama konusunda endişe duyduğu ifade edildi. Kyrie Irving 2018’de Boston Celtics ile sözleşme imzalayacağı konusunda açıklama yapmış sonrasında Brooklyn Nets ile imzalayınca ağır bir şekilde eleştirilmişti.

