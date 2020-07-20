La Casa de Papel hayranları tuhaf ayrıntıyı ortaya çıkardı

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 11:45

Koronavirüs pandemisi sırasında La Casa de Papel dizisinin ilk sezonunu yeniden izleyen hayranlar İspanyol dizisindeki bazı tuhaf hataları gün yüzüne çıkardı.

Dizi yayımlanmaya başladığında pek çok kişi dikkatini soygunu planlayan Alvaro Morte’nin canlandırdığı Profesör karakterine ve onun hazırlanan plana harfiyen uyan ekibine odaklanmıştı.

İspanyol Kraliyet Darphanesi’ne sızmayı başaran soyguncu ekibe yönelik soruşturmayı ise Itziar Ituño’nun canlandırdığı polis yetkilisi Raquel Murillo yürütüyordu.

Express'in haberine göre Raquel, hem Profesör'ün kendisiyle hem de Profesör’ün kendini gizlemek için kullandığı Salva ile aynı anda arkadaş olduğunun farkında değildi.

Dizideki gerçek ismi Sergio Marquina olan Profesör daha sonra Raquel ile romantik bir ilişki yaşıyor.

Üçüncü sezonun başındaysa Raquel polis teşkilatından ayrılarak soygun ekibine katılıyor ve Lizbon ismini kullanmaya başlıyor.

Koronavirüsün neden olduğu belirsizlik nedeniyle dizinin pek çok hayranı evde geçirdikleri süre içinde eski sezonları gözden geçirmeye başladı. Dizinin birinci sezonunu yeniden izleyen hayranlardan biriyse Raquel’in telefonundaki gözden kaçan ayrıntıyı yakaladı.

Yakaladığı görüntüyü Reddit’te paylaşan hayran Raquel’in telefonunda alt alta hem Sergio hem de Salva isminin bulunduğunu fark etti.

Dizinin hayranı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Raquel’in Salva ve Sergio isimlerini telefonunda arka arkaya kaydetmesi diziyi yeniden izlerken bana çok komik geldi.

Fakat neyse ki Profesör gerçek kişiliğiyle, Raquel ile görüşürken ses modülatörü kullanıyordu ve Raquel’in düşmanıyla görüşüyor olduğunu bilmesinin imkanı yoktu.

Ancak hem Salva’nın hem de Profesör’ün gerçek adının polis müfettişinin telefon kaydında bu kadar yakın duruyor olması hayli ironik.

Dizinin diğer hayranlarıysa bu durumun Raquel’in fazlasıyla kısa telefon rehberinden kaynaklandığını düşünüyor.

Diziyi izleyenler polis teşkilatında o kadar yüksek pozisyonda bulunan bir kişinin daha fazla telefon kaydına sahip olmasının bekleneceğini belirtiyor.

Paylaşımda, “Muhtemelen o başka bir Sergio ama Raquel’in 14 telefon numarası kaydetmesini sevdim. İsimlerden biri yanındaki adama diğeriyse yakalamaya çalıştığı adama ait" ifadeleri de yer aldı.

Hayranlardan bir diğeriyse Raquel’in kısa rehberine dikkat çekti.

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Kaynak: Independent Türkçe