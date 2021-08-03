La Casa de Papel'in yıldızı Ursula Corbero'dan Türkiye paylaşımı
La Casa de Papel'in yıldızı Ursula Corbero Türkiye'yi etkisi altına orman yangınları için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınları günlerdir etkisini sürdürürken dünyaca ünlü isimlerden Türkiye mesajları gelmeye devam ediyor.
Şarkıcı Dua Lipa, model Bella Hadid, oyuncu Michele Morrone ve Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın ardından 'La Casa de Papel' dizisinde 'Tokyo' karakterini canlandıran Ursula Corbero da Türkiye'deki yangınlara sessiz kalmadı.
Ursula Corbero, Instagram hesabından Türkiye’deki orman yangınlarını paylaştı.
İlgili Haberler
- Sanatçılardan yardım çağrısı: #HelpTurkey
Video Haberler
- Önce takdir sonra tepki topladı
- Öfkeli kalabalık sürücüye böyle saldırdı!
- Büyükbaş hayvanlarını deniz kenarına getirerek korudular
- İtfaiyecilerin ve yurttaşların ölüm kalım savaşı
- Yurttaşlar, TRT ekibini böyle kovaladı
- Yangına destek için giden traktör kül oldu
- Toprak kayması böyle görüntülendi
- Gölete uçan kamyondan son anda atlayarak kurtuldu
- Bağcılar'da inşaatın temel duvarı böyle çöktü
- Yeniden özgürlüğe kanat çırptılar
En Çok Okunan Haberler
- TRT spikerinden milli sporcuya skandal ifade
- Yurttaşlar, TRT ekibini böyle kovaladı
- Erdoğan, Soylu ve Pakdemirli hakkında suç duyurusu
- İşte son seçim anketi
- Kayıp Emine öğretmenden acı haber
- Demet Akalın yazdı, AB cevap verdi
- 'Süper varyant' uyarısı
- Üniversite öğrencisi Azra katledildi
- Son görüntüler: Alevler denize yaklaştı
- Ankara'da korkutan yangın