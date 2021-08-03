La Casa de Papel'in yıldızı Ursula Corbero'dan Türkiye paylaşımı

La Casa de Papel'in yıldızı Ursula Corbero Türkiye'yi etkisi altına orman yangınları için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
03 Ağustos 2021 Salı, 09:29
La Casa de Papel'in yıldızı Ursula Corbero'dan Türkiye paylaşımı
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Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınları günlerdir etkisini sürdürürken dünyaca ünlü isimlerden Türkiye mesajları gelmeye devam ediyor.

Şarkıcı Dua Lipa, model Bella Hadid, oyuncu Michele Morrone ve Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın ardından 'La Casa de Papel' dizisinde 'Tokyo' karakterini canlandıran Ursula Corbero da Türkiye'deki yangınlara sessiz kalmadı.

Ursula Corbero, Instagram hesabından Türkiye’deki orman yangınlarını paylaştı.



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