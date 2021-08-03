La Casa de Papel'in yıldızı Ursula Corbero'dan Türkiye paylaşımı

03 Ağustos 2021 Salı, 09:29

Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınları günlerdir etkisini sürdürürken dünyaca ünlü isimlerden Türkiye mesajları gelmeye devam ediyor.

Şarkıcı Dua Lipa, model Bella Hadid, oyuncu Michele Morrone ve Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın ardından 'La Casa de Papel' dizisinde 'Tokyo' karakterini canlandıran Ursula Corbero da Türkiye'deki yangınlara sessiz kalmadı.

Ursula Corbero, Instagram hesabından Türkiye’deki orman yangınlarını paylaştı.



