La Diyez’den ‘Prekarya’ albümü
Samsun’da 2003 yılından itibaren “Immigrant Wave Recordz” çatısı altında müzik yapan La Diyez’in “Prekarya” isimli albümü tüm dijital platformlarda yayımlandı.
Sınıf hareketini konu alan bu rap albümüne Dipnot, İmpala, Sırat, Kodes Kahra ve OG Mecaz gibi isimler düetleriyle eşlik ediyor. Albümün kapak tasarımı ise aynı zamanda gitarist ve tasarımcı olan “Yasin Balmuk” tarafından üstlenildi. La Diyez, 9 şarkıdan oluşan “Prekarya” albümünün temel felsefesinin dünyanın genel politik iktisadi sorunlarına, sınıf mücadelesine, işçi sınıfı dayanışmasına, ezen-ezilen arasındaki ilişkiye, burjuvazi ve proletarya arasında yaşanan çatışmalara dayandığını dile getiriyor.
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