03 Ağustos 2020 Pazartesi, 18:16

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını futbol ekonomisini de etkiledi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye liglerinde geride kalan 2019-2020 sezonunun şampiyonları tescil edilirken, küme düşen takımların küme düşürülmemesine karar verildi. Alınan bu emsal karar sonrası Türk futbolu çalkalanırken, Avrupa'nın önemli liglerinde La Liga'da da küme düşmeme talebi geldi.

La Liga'yı son sırada tamamlayarak küme düşen Espanyol, yaptığı açıklamada Covid-19 salgınını gerekçe göstererek 2019-2020 sezonunda küme düşmenin kaldırılması talebinde bulundu.

Espanyol'dan yapılan açıklamada, "La Liga'da küme düşme bu sezona özel kaldırılsın. Pandemi bizi etkiledi, küme düşmemiz haksızlık" ifadelerine yer verildi.

Katalan ekibinin 7 futbolcusunda Covid-19 tespit edilmişti.