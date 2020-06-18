Lady Diana’yı canlandıracak oyuncu belli oldu

18 Haziran 2020 Perşembe, 12:00

Yönetmenliğini Şilili sinemacı Pablo Larrain’in üstleneceği ve Lady Diana’nın Prens Charles’tan ayrılışını konu edecek filmin senaryosunu “Peaky Blinders” dizisinin yaratıcısı Steven Knight yazacak.

1990’lı yılların başlarında geçecek filmde Lady Diana’yı canlandıracak olan Kristen Stewart için yönetmen Larrain “Günümüzün en iyi oyuncularından biri” ifadesini kullandı.

Deadline’ın haberine göre Larrain filme dair şunları söyledi: “Kimlik üzerine bir hikâye inşa etmeye karar verdik ve bir kadının nasıl olup da bir prenses olmaktan vaz geçtiğini anlatmak istedik. Filmde Diana kocası Charles ile tanışmadan önceki haline dönmek istediğini anlayan bir kadını olarak resmediliyor”



Lady Diana Spencer ile Prens Charles 1981 yılında evlenmiş, 1992’de ayrı yaşamaya başlamış ve 1996’da da boşanmıştı. Lady Diana bir yıl sonra Paris’te bir trafik kazasında hayata veda etmişti.



Hatırlanacağı üzere Pablo Larrain 2016’da da John F. Kennedy’nin dul eşi Jackie Kennedy’yi anlatan “Jackie” adlı biyografik filmi yönetmişti.



Larrain’in filminde Lady Diana’yı canlandıracak olan Kristen Stewart ise çocuk yaşta sinemaya başlamış, ilk önemli filmi “Panic Room”da Jodie Foster ile birlikte kamera karşısına geçmişti. “Twilight” serisi ile yıldızlaşan Stewart bir yandan “Charlie’s Angels” gibi büyük bütçeli Hollywood filmlerinde rol alırken bir yandan da Olivier Assayas, Woody Allen, Kelly Reichardt gibi prestijli sinemacılarla çalışmaya başladı.



Stewart geçen yıl oynadığı ve sinema yıldızı Jean Seberg’i canlandırdığı “Seberg” ile eleştirmenlerden olumlu eleştiriler topladı.



Lady Diana’yı daha önce “Diana” (2013) adlı filmde Naomi Watts canlandırmıştı. Ayrıca Netflix dizisi “Crown”ın 4. sezonunda da hikâyeye dahil olan Diana’yı Emma Corin canlandırdı.

