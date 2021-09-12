Laikliğin anayasadan çıkarılmasını isteyen AKP'li Tosun'a CHP'den sert yanıt
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, eski AKP Tokat Milletvekili Resul Tosun’un “laiklik anayasadan çıkarılsın” açıklaması hakkında, “Tosun, çağın gereklerini iyi anlayan bir ecdada sahip olduğundan, laiklik ilkesini anlamamış baskıcı bir rejimden kaçarken Afganistan'da uçağın kanatlarından düşüp ölmedi” dedi.
CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, eski AKP Tokat Milletvekili ve Star gazetesi köşe yazarı Resul Tosun’un laiklik ilkesini hedef alan bugünkü yazısına, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
Özkoç, “Tosun, çağın gereklerini iyi anlayan bir ecdada sahip olduğundan, laiklik ilkesini anlamamış baskıcı bir rejimden kaçarken Afganistan'da uçağın kanatlarından düşüp ölmedi. T.C. Resul Tosun'un eline kalaşnikof verip dağa göndermedi, eline kalem verdi gazeteci yaptı” dedi.
Özkoç’un mesajı şöyle:
“Eski AKP Milletvekili Resul Tosun, ‘İstismarı önlemek için laiklik ilkesi tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi ya anayasadan çıkarılmalı ya da istismarı engelleyecek netlikte tarif edilerek yer almalıdır’ demiş. Resul Tosun'un laikliği anlayamadığı çok açık. Anlatalım!
Laiklik sadece din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması değil aynı zamanda yurttaşların, vicdan, din, ibadet özgürlüğü demektir. Türkiye'nin kurucu ilkelerinden, laiklik ilkesinde istismara yol açacak bir durum yoktur.
Laiklik anlayışıyla T.C. vatandaşlarının din ve vicdan özgürlüğünü de garanti altına alınmıştır. Laiklik ilkesini, Cumhuriyetimizden söküp atmaya çalışanlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz.
Resul Tosun, çağın gereklerini iyi anlayan bir ecdada sahip olduğundan, laiklik ilkesini anlamamış baskıcı bir rejimden kaçarken Afganistan'da uçağın kanatlarından düşüp ölmedi. T.C. Resul Tosun'un eline kalaşnikof verip dağa göndermedi, eline kalem verdi gazeteci yaptı.
Onu T.C.'de saygın bir milletvekili yaptı. Bütün bunlardan öte fikri hür, vicdanı hür bir vatandaş yaptı. Bir şeyleri bu kadar kolay elde edince, böyle pervasızca konuşmasını normal karşılıyorum.”
TOSUN: LAİKLİK İLKESİ ANAYASADAN ÇIKARILMALI
Tosun, bugünkü köşe yazısında “laiklik” ilkesi ile ilgili şunları aktardı:
“Her münasebette sözcüleri laikliği bahane ederek İslam dininin toplumda ve devlette etkili olmasından veya görünmesinden rahatsız olmaktadırlar.
En son Devlet Bahçeli Bey bu zihniyete karşı çok sert bir cevap verdi.
Sorun eninde sonunda gelip laikliğe dayanıyor.
90 senedir dindarlara hayatı zehir etmeye çalışanların ve toplumu İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanların tek gerekçeleri laiklik.
İşte tam da bu sebeple istismarı önlemek için laiklik ilkesi tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi ya anayasadan çıkarılmalı ya da istismarı engelleyecek netlikte tarif edilerek yer almalıdır.”
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