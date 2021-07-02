Lambda varyantı endişesi: Çözmek daha zor

02 Temmuz 2021 Cuma, 15:15

Koronavirüs salgınında Delta varyantından sonra Lambda varyantı da bilim insanlarını endişelendiren yeni bir tür olarak ortaya çıktı.

İlk olarak Peru’da keşfedilen ardından 27 ülkeye yayılan Lambda varyantı, uzmanlara göre “olağan dışı” mutasyonların bir araya gelmesi ile oluşuyor.

C.37 olarak bilinen ve Dünya Sağlık Örgütü’nün ismini değiştirmesiyle Lambda varyantı adını alan mutasyonun Birleşik Krallık genelinde görüldüğü belirtildi.

Peru’nun başkenti Lima’daki Vayetano Heredia Üniversitesi’nde moleküler mikrobiyoloji doktoru olan Pablo Tsukayama, "Araştırmalarımız sonucunda Aralık ayında bu varyantı ilk tespit ettiğimizde her 200 vakadan 1’inde bu varyantı görüyorduk. Fakat Mart ayına geldiğimizde Lima’daki vakaların yarısı bu varyanttı. Şimdi de vakaların yüzde 80’i bu varyant. Bu durum bize Lambda varyantının diğer mutasyona uğramış Covid-19 virüslerinden daha hızlı bulaştığını gösteriyor" dedi.

Wellcome Sanger Enstitüsü’nde Covid-19 Genom İnisiyatifi’nde görevli direktör Jeff Barrett, ise şunları kaydetti:

"Lambda varyantını çözmenin zor olmasının sebeplerinden biri, bu varyantın diğer varyantlara göre daha karmaşık bir şekilde mutasyona girmiş olması. Diğer sebep ise Güney Amerika’da genetik bilimini icra edecek tesislerin ve altyapının eksik olmasıdır."