Lana Del Rey vasiyetinde ölümünden sonra şarkılarının yayımlanmasını yasakladığını açıkladı

20 Ağustos 2021 Cuma, 10:54

ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Lana Del Rey, ölümünden sonra şarkılarının yayımlanmasını yasakladı. Del Rey açıklamasını, müzisyen Anderson Paak'in konuyla ilgili yaptırdığı dövmesini paylaşarak gerçekleştirdi.

Anderson Paak birkaç gün önce koluna "Ben öldüğüm zaman, lütfen ölümümden sonra adımın geçtiği albüm veya şarkı yayımlamayın. Onlar sadece demo ve insanların dinlemesi için yapılmadı" yazan bir dövme yaptırdığını paylaşmıştı.

Independent Türkçe’nin yaptığı habere göre, dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey de Instagram hesabında bu dövmenin fotoğrafını paylaşıp "Benim vasiyetim de Anderson Paak'in dövmesinde yazıyor" ifadelerinde bulundu.

Öte yandan Del Rey'in 7. stüdyo albümü olan Chemtrails Over the Country Club, bu yılın mart ayında piyasaya sürüldü. Şarkıcının son albümü Blue Banisters ise nisan ayında duyuruldu.

Albümün 4 Temmuz'da çıkması bekleniyordu fakat Del Rey o tarihte albümün çıkış tarihinin henüz belli olmadığını belirtmişti.