Lancet'te yayımlandı: Çin aşısı çocuklarda etkili oldu mu?

29 Haziran 2021 Salı, 17:33

Yapılan yeni bir çalışma, Çinli şirket Sinovac tarafından geliştirilen korona virüs aşısının 3 ila 17 yaş arası gençlerde güvenli ve etkili olduğunu ortaya koydu.

Dünyanın en önemli bilim dergilerinden Lancet’te yayımlanan araştırma, 550 genç üzerinde gerçekleştirilirken iki doz aşı olan 3 ila 17 yaş arası çocuk ve gencin kanlarında yüksek dozda antikor tespit edildiğini belirtti.

YÜZDE 96’NIN ÜZERİNDE

NTV'nin aktardığına göre, İki doz CoronaVac olan çocuk ve gençlerin yüzde 96’sından fazlasının koronavirüse karşı antikor geliştirdiği belirtilirken araştırmacılar, aşı sonrasında yan etkilerin genel olarak hafif ve orta derecede olduğu bildirildi.

3-17 yaş grubu arasında en fazla bildirilen yan etkinin enjeksiyon bölgesindeki ağrı olduğu belirtilirken Lancet uzmanları Independent’a 12 ila 17 yaş aralığındakileri aşılamanın bulaşma oranlarını daha iyi kontrol etmeye ve azaltmaya yardımcı olacağını söyledi.

Aşılamanın ergenleri ciddi enfeksiyonlardan ve uzun süreli Covid'den koruyacağını belirten uzmanlar ayrıca güçlendirici üçüncü doz aşıları yapma ihtiyacını azaltabileceğini söyledi.

DELTA VARYANTINA KARŞI ETKİLİ

Çin aşılarının Delta varyantına dair etkinliği ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi. Türkiye’de de kullanılan Sinovac’ın yer aldığı araştırmada, Çin aşılarının Delta varyantının neden olduğu semptomatik ve ciddi vaka riskini azaltmada etkili olduğu belirtildi.

Sinovac sözcüsü Liu Peicheng de yaptığı açıklamada, iki doz aşının ardından bir güçlendirici doz uygulamasının, Delta varyantına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunu hızla ortaya çıkarabileceğini söyledi.