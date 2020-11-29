Larkin 12 Dev adam'ı uçurdu

29 Kasım 2020 Pazar, 19:37

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hollanda’yı 73-71'lik skorla mağlup etti.

Hollanda karşısında müsabakaya Shane Larkin, Melih Mahmutoğlu, Göksenin Köksal, Berkan Durmaz ve Sertaç Şanlı beşiyle başlayan milliler, rakibi karşısında mücadelenin ilk yarısını 41-37 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren milliler, parkeden 73-71'lik skorla galip ayrıldı.

A Milli Takım'da Shane Larkin 23, Sertaç Şanlı 13 ve Alperen Şengün 9 sayıyla oynadı. Hollanda’da ise Charlon Kloof 17, Yannick Franke 14 ve Roeland Schaftenaar 13 sayı kaydetti.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Mehmet Fatih Öztürk, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF CEO’su Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Emin Balcı ve TBF yetkilileri takip etti.

Ay yıldızlılar, grubundaki 5'inci maçında 20 Şubat 2021 tarihinde İsveç ile karşılaşacak.



