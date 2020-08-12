Las Palmas Başkanı transferi açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştık

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 17:07

Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken İspanya La Liga ekiplerinden Las Palmas forması giyen 24 yaşındaki savunmacı Mauricio Lemos ile anlaşma sağladı.

Las Palmas Başkanı Miguel Angel, "Lemos için Fenerbahçe ile prensipte anlaşma sağladık." dedi.



24 yaşındaki Uruguaylı stoper bu sezon İspanya 2. Lig'de 26 maçta forma giydi.

BONSERVİS 3 MİLYON DOLAR

Oyuncunun kulübüyle anlaşma sağlayan Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis bedelinin 3 milyon dolar olduğu olduğu öğrenildi.

BARCELONA'YI REDDETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Uruguaylı futbolcu, 2017 yılında verdiği demeçte Barcelona'dan gelen transfer teklifini reddettiğini öne sürmüştü.

Mauricio Lemos'un o dönem yaptığı açıklama şöyle:

"Barcelona Sportif Direktörü Robert Fernandez, benimle ilgilendilerini ve bana bir şans vermek istediklerini söyledi. Ben o sırada Las Palmas'la kontrat görüşmeleri yapıyordum. Rubin Kazan'dan satın alma opsiyonuyla kiralanmıştım ve eğer işleri yolunda gitmezse Rusya'ya dönecektim. Zorlu bir yaz dönemiydi. Geleceğimin ne olacağını bilmiyordum. Ailemle de konuştuktan sonra Barcelona'nın teklifini geri çevirdim. Birçok oyuncu kulüplerin isminin büyüsüne kapılarak transfer oluyor ama ya sonra? Eğer büyük bir kulübe transfer olacaksam, düzenli olarak forma giymek isterim. Şu an parayı değil, oyuncu olarak kendimi geliştirmeyi istiyorum"