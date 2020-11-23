‘Las Tesis’ dansı yapan kadınları darp eden polisler hakkında karar
Ankara’da Las Tesis dansı yapan kadınları ‘darp eden’ polisler hakkında ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı verildi. Cumhuriyet Savcısı “İzinsiz şekilde yapılan eyleme polis memurlarının usul ve yasaya uygun olarak müdahale ettikleri, bu haliyle herhangi bir suç ve suç unsuru teşkil eden bir eylem bulunmadığı anlaşılmakta” dedi.
Ankara’da kadınlar, Şili’den dünyaya yayılan Las Tesis dansı yapmak için 12 Aralık 2019 tarihinde Kızılay Güvenpark’ta toplandı. Ancak polis kadınlara müdahale etti ve 9’u kadın 10 kişi gözaltına alındı.
5 kadın, polislerin gözaltı sırasında orantısız güç kullandığını ileri sürerek, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri hakkında ‘görevi kötüye kullanmaktan’ suç duyurusunda bulundu. Kadınlar, avukatları aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, polislerin kendilerini darp ettiklerini ileri sürerken, darp edildiklerine ilişkin doktor raporlarını da savcılığa sundular.
Suç duyurusunu inceleyen Cumhuriyet Savcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama istedi. Müdürlükten dosyaya gönderilen savunmada, kadınların polisin uyarısına rağmen Las Tesis dansını yapmaya başladığı kaydedilerek, şunlar belirtildi:
“Grubun kanuna aykırı eylemini sonlandırarak dağılmaları yönünde bir müddet beklenilmiş ancak grubun yaya trafiğini de engelleyecek şekilde kanuna aykırı eylemlerinde ısrar etmeleri üzerine Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü görevlilerince tekrardan kalkanlarla iteklemek suretiyle müdahalede bulunularak grubun çeşitli yönlere dağılması sağlanmıştır. Yapılan müdahalelere ve ikazlara rağmen dağılmayarak toplu şekilde yaya trafiğini de engelleyecek şekilde grup içerisinden bazı şahısların İzmir 1-2 Cadde üzerinde toplanarak tekrar kanuna aykırı eylemlerine devam ettikleri görülmüştür. Grup yapılan tüm ikna çabalarına, İkazlara ve müdahalelere rağmen dağılmamakta ve kanuna aykırı eylemlerinde ısrar etmesi üzerine, kamu düzenini sağlamak ve kanuna aykırı eylem şahıslar hakkında Ankara Valiliğinin yasaklama kararına istinaden İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlemek amacıyla kademeli olarak zor kullanılmak suretiyle yakalama işlemi yapılmıştır. Yakalama işlemi yapılan şahısların görevliler hakkında asılsız ithamlarda bulunarak Cumhuriyet Savcılığına veya idari kurumlara şikâyette bulunmalarını engellemek amacıyla da doktor raporları alınmasının ve idari yaptırım karar tutanağı düzenlenmesinin ardından şahıslar hastane önünden salıverilmişlerdir.”
Cumhuriyet Savcısı, dosyayı inceleyerek polisler hakkında ‘kovuşturmaya yer olmadığı’ kararı verdi. Savcı, kararında, Ankara Valiliği’nin ilde eylem ve etkinlikleri yasakladığına atıfta bulunarak, “İzinsiz şekilde yapılan eyleme polis memurlarının usul ve yasaya uygun olarak müdahale ettikleri, bu haliyle herhangi bir suç ve suç unsuru teşkil eden bir eylem bulunmadığı anlaşılmakta” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- 'AKP ve MHP 6 ili daha kaybediyor'
- Rasim Ozan Kütahyalı: Allah benim belamı versin
- İmamoğlu'ndan çarpıcı 'ölü sayısı' açıklaması
- Nedir bu yargıdaki ‘İstanbul Grubu?’
- Faik Öztrak'tan Berat Albayrak tepkisi
- RTE Bahçeli’yi harcar, Bahçeli de RTE’yi; zamanı var...
- Özdağ’dan ‘PKK ile görüştü’ iddialarına yanıt
- İstanbul'da sadece bir mahallede 2200 vaka!
- Fransa'dan Türkiye açıklaması
- İYİ Parti'de 5 isim istifa etti
Video Haberler
- Koronavirüs tedbirleri AVM’de yurttaşa engel olamadı
- İmamoğlu'nun tek sözüyle büyük sevinç yaşadılar
- Ağıralioğlu canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü!
- Ambulans şoförünün darbedilme anları kamerada
- Levyeli saldırgan kamerada: Selektör yapınca sinirlendim
- Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
- Antalya'da turistlerin taciz iddiası ortalığı karıştırdı
- İzmir'de dehşet dolu anlar!
- İstanbul'da 'muhabbet' cezayla bitti
- Fatih Portakal'dan kıskandıracak paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- 'AKP ve MHP 6 ili daha kaybediyor'
- Rasim Ozan Kütahyalı: Allah benim belamı versin
- İmamoğlu'ndan çarpıcı 'ölü sayısı' açıklaması
- Nedir bu yargıdaki ‘İstanbul Grubu?’
- Faik Öztrak'tan Berat Albayrak tepkisi
- RTE Bahçeli’yi harcar, Bahçeli de RTE’yi; zamanı var...
- Özdağ’dan ‘PKK ile görüştü’ iddialarına yanıt
- İstanbul'da sadece bir mahallede 2200 vaka!
- Fransa'dan Türkiye açıklaması
- İYİ Parti'de 5 isim istifa etti