‘Las Tesis’ dansı yapan kadınları darp eden polisler hakkında karar

23 Kasım 2020 Pazartesi, 15:06

Ankara’da kadınlar, Şili’den dünyaya yayılan Las Tesis dansı yapmak için 12 Aralık 2019 tarihinde Kızılay Güvenpark’ta toplandı. Ancak polis kadınlara müdahale etti ve 9’u kadın 10 kişi gözaltına alındı.

5 kadın, polislerin gözaltı sırasında orantısız güç kullandığını ileri sürerek, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri hakkında ‘görevi kötüye kullanmaktan’ suç duyurusunda bulundu. Kadınlar, avukatları aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, polislerin kendilerini darp ettiklerini ileri sürerken, darp edildiklerine ilişkin doktor raporlarını da savcılığa sundular.

Suç duyurusunu inceleyen Cumhuriyet Savcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama istedi. Müdürlükten dosyaya gönderilen savunmada, kadınların polisin uyarısına rağmen Las Tesis dansını yapmaya başladığı kaydedilerek, şunlar belirtildi:

“Grubun kanuna aykırı eylemini sonlandırarak dağılmaları yönünde bir müddet beklenilmiş ancak grubun yaya trafiğini de engelleyecek şekilde kanuna aykırı eylemlerinde ısrar etmeleri üzerine Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü görevlilerince tekrardan kalkanlarla iteklemek suretiyle müdahalede bulunularak grubun çeşitli yönlere dağılması sağlanmıştır. Yapılan müdahalelere ve ikazlara rağmen dağılmayarak toplu şekilde yaya trafiğini de engelleyecek şekilde grup içerisinden bazı şahısların İzmir 1-2 Cadde üzerinde toplanarak tekrar kanuna aykırı eylemlerine devam ettikleri görülmüştür. Grup yapılan tüm ikna çabalarına, İkazlara ve müdahalelere rağmen dağılmamakta ve kanuna aykırı eylemlerinde ısrar etmesi üzerine, kamu düzenini sağlamak ve kanuna aykırı eylem şahıslar hakkında Ankara Valiliğinin yasaklama kararına istinaden İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlemek amacıyla kademeli olarak zor kullanılmak suretiyle yakalama işlemi yapılmıştır. Yakalama işlemi yapılan şahısların görevliler hakkında asılsız ithamlarda bulunarak Cumhuriyet Savcılığına veya idari kurumlara şikâyette bulunmalarını engellemek amacıyla da doktor raporları alınmasının ve idari yaptırım karar tutanağı düzenlenmesinin ardından şahıslar hastane önünden salıverilmişlerdir.”

Cumhuriyet Savcısı, dosyayı inceleyerek polisler hakkında ‘kovuşturmaya yer olmadığı’ kararı verdi. Savcı, kararında, Ankara Valiliği’nin ilde eylem ve etkinlikleri yasakladığına atıfta bulunarak, “İzinsiz şekilde yapılan eyleme polis memurlarının usul ve yasaya uygun olarak müdahale ettikleri, bu haliyle herhangi bir suç ve suç unsuru teşkil eden bir eylem bulunmadığı anlaşılmakta” dedi.