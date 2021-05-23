Latin Amerika ve Karayipler'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyonu geçti
Latin Amerika ve Karayipler'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyonu geçti.
Latin Amerika ve Karayipler'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 6 bin 603'e yükseldi.
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta geneli ve Karayipler'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 147 bin 283 artarak 31 milyon 837 bin 317'ye ulaştı.
Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 3 bin 215 artışla 1 milyon bin 6 bin 603'e çıktı.
Latin Amerika ve Karayipler'deki ülkelerin sağlık sistemlerinin yetersiz olması nedeniyle ağır hasta sayısı hızla artarken sağlığına kavuşanların sayısı ise 28 milyon 249 bin 809'a yükseldi.
Bugüne kadar kıtada Covid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 448 bin 291 ile salgının merkez üssü Brezilya, 221 bin 256 ile Meksika ve 84 bin 228 ile Kolombiya'da görüldü.
En fazla Covid-19 vakasının görüldüğü ilk üç ülke 16 milyondan fazla vakayla Brezilya, 3 milyon 514 bin 683 ile Arjantin ve 3 milyon 210 bin 787 ile Kolombiya oldu.
İyileşenlerin sayısı da Brezilya'da 14 milyon 462 bin 432, Arjantin'de 3 milyon 83 bin 298, Kolombiya'da 3 milyon 11 bin 234 olarak kayıtlara geçti.
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
Bölgede ilk Covid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da görülmüştü.
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