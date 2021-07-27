Lautaro Martinez psikolojik destek aldığını açıkladı
Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Lautaro Martinez, psikolojik destek aldığını açıkladı.
Serie A ekiplerinden Inter takımında forma giyen Lautaro Martínez, futbol kariyeri ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
İtalyan basının önde gelen gazetesi la gazzetta'ya açıklamalarda bulunan deneyimli futbolcu, "Kariyerimde çok önemli bir dönemdeyim ve bu yıl bilmediğim duygular yaşadım. Kariyerimden çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Inter'de öğrendiklerinin milli takımda çok işe yaradığını söyleyen Martínez, "Inter'de yaptığım her şey milli takımda iyi şeyler yapmama yardımcı oldu.Fiziksel olarak çok geliştim. Kendimi özenle hazırladım, ayrıca bir diyetisyen tarafından takip edildim ve çok yüksek form seviyesine ulaştım" diye konuştu.
"PSİKOLOJİK DESTEK ALDIM"
Maçlarda daha az sarı kart görmek için psikolojik tedavi gördüğü söyleyen Lautaro Martínez, "Babam futbol dışında birçok konuda olgunlaşmamı sağladı. Daha az sarı kart görmek için psikolojik destek aldım. Büyüdüm " ifadeleriyle açıklamalarını sonladırdı.
Kariyerinde 191 maça çıkan Lautaro Martínez, 35 kez sarı kart gördü.
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