Galatasaray, PSV Eindhoven maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, PSV Eindhoven maçına hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı. İdman 5’e 2 top kapma çalışmasıyla sürdü.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.
İdmanda yeni transferler Alexandru Cicaldau ve Sacha Boey de yer aldı.
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