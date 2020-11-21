Lavrov: Ermenistan Dağlık Karabağ anlaşmasına bağlılığını teyit etti

21 Kasım 2020 Cumartesi, 16:53

Erivan’da, Paşinyan öncülüğündeki Ermeni heyeti ve Cumhurbaşkanı Sarkisyan'la görüşen Lavrov, temaslarının ardından açıklama yaptı. Lavrov, "Hem Sarkisyan hem de Paşinyan, anlaşmanın ciddi sorunları çözmeye ve hayatları kurtarmaya yardım ettiğinin belirtti. Anlaşmanın uygulanması hususuna bağlı olduklarını teyit ettiler" dedi.

ŞÜPHE OLUŞTURMA GİRİŞİMLERİNİN KABUL EDİLEMEZ

Sergey Lavrov, görüşmelerde ateşkesin sağlanması ve insani operasyonların gerçekleştirilmesiyle ilgili 3’lü anlaşmanın eksiksiz olarak uygulanmasıyla ilgili görevlere özel önem verildiğini kaydetti. Sputnik’te yer alan habere göre Lavrov, anlaşmanın çözüm konusunda alternatifsiz olduğunun kabul edildiğini hem yurtiçinde hem de yurtdışında gözlenen anlaşmayla ilgili şüphe oluşturma girişimlerinin kabul edilemez olduğunun vurgulandığını belirtti.

ŞOYGU AZERBAYCAN'DA TEMASLARINA BAŞLADI

Ermenistan ziyaretinin ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gelerek temaslarına başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İlham Aliyev’in Şoygu ve beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.