Lavrov: Ermenistan Dağlık Karabağ anlaşmasına bağlılığını teyit etti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ anlaşmasına bağlılıklarını teyit ettiğini söyledi.
Erivan’da, Paşinyan öncülüğündeki Ermeni heyeti ve Cumhurbaşkanı Sarkisyan'la görüşen Lavrov, temaslarının ardından açıklama yaptı. Lavrov, "Hem Sarkisyan hem de Paşinyan, anlaşmanın ciddi sorunları çözmeye ve hayatları kurtarmaya yardım ettiğinin belirtti. Anlaşmanın uygulanması hususuna bağlı olduklarını teyit ettiler" dedi.
ŞÜPHE OLUŞTURMA GİRİŞİMLERİNİN KABUL EDİLEMEZ
Sergey Lavrov, görüşmelerde ateşkesin sağlanması ve insani operasyonların gerçekleştirilmesiyle ilgili 3’lü anlaşmanın eksiksiz olarak uygulanmasıyla ilgili görevlere özel önem verildiğini kaydetti. Sputnik’te yer alan habere göre Lavrov, anlaşmanın çözüm konusunda alternatifsiz olduğunun kabul edildiğini hem yurtiçinde hem de yurtdışında gözlenen anlaşmayla ilgili şüphe oluşturma girişimlerinin kabul edilemez olduğunun vurgulandığını belirtti.
ŞOYGU AZERBAYCAN'DA TEMASLARINA BAŞLADI
Ermenistan ziyaretinin ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gelerek temaslarına başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İlham Aliyev’in Şoygu ve beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.
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