Lavrov: “Şu anda Karabağ’ın statüsünü tartışmanın zamanı değil “
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği basın toplantısında, “Şu anda Karabağ’ın statüsü konusunda ilerlemek için iyi bir zaman değil, bu geleceğe bırakılmış bir konu” dedi.
Lavrov, geçtiğimiz yılı Rus diplomasisi açısından değerlendirmek üzere, düzenlediği basın toplantısını video-konferans yoluyla gerçekleştirdi. Toplantının gündem maddelerinden biri, Karabağ’daki çatışmaları sonlandıran anlaşma oldu. Karabağ’a ilişkin Lavrov, “Karabağ’da çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin 9 Kasım’da yapılan anlaşma oldukça etkili bir biçimde uygulanıyor. Hem Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev hem Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın değerlendirmesi bu yönde” değerlendirmesini yaptı.
Karabağ’ın statüsünden, 9 Kasım anlaşmasında kasıtlı olarak bahsedilmediğini belirten Lavrov, “Şu anda Karabağ’ın statüsü konusunda ilerlemek için iyi bir zaman değil, bu geleceğe bırakılmış bir konu” dedi.
'ERMENİSTAN’IN BAĞINI REDDETMEDİK'
“Ermenistan’ın Karabağ ile olan bağını hiçbir zaman reddetmedik” diyen Rusya Dışişleri Bakanı şu ifadeleri kullandı:
“On yıllardır süren müzakereler boyunca Ermenistan ile Karabağ’ın birbirinden koparılması hiçbir zaman gündeme gelmedi. Bu yüzdendir ki Laçin koridoruna kimse tarafından karşı çıkılmadı, halen de Azerbaycanlı komşularımız dahil tarafların uzlaşı içinde oldukları bir konu.”
Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı 9 Kasım’da yapılan anlaşamaya ilişkin bir başka soru karşısında, “Rusya Federasyonu, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin bu anlaşmasının gizli bir eki yoktur” yanıtını verdi. Lavrov, “Rus askeri yetkililer, Karabağ’da esir değişimi için Ermenistan ve Azerbaycanlı meslektaşları ile iletişim içindeler” açıklamasını da yaptı.
Kaynak: Sputnik Türkçe
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