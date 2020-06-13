Lavrov Türkiye'ye geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı ve Rusya Savunma Bakanı Lavrov, yarın Türkiye’ye geliyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yarın Türkiye’ye geliyor.
Rus bakanların, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşme yapacağı bildirildi.
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