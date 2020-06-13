Lavrov Türkiye'ye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı ve Rusya Savunma Bakanı Lavrov, yarın Türkiye’ye geliyor.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2020 Cumartesi, 17:42
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yarın Türkiye’ye geliyor.

Rus bakanların, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşme yapacağı bildirildi. 


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