Çavuşoğlu ve Lavrov, Afganistan'daki durumu konuştu

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefon görüşmesi yaparak Afganistan'daki durumu istişare ettiği belirtildi.

Reuters
18 Ağustos 2021 Çarşamba, 14:38
Çavuşoğlu ve Lavrov, Afganistan'daki durumu konuştu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile telefonda görüştü. İkili Afganistan'da güvenliğin sağlanması çağrısında bulunduğunu açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Lavrov ve Çavuşoğlu'nun Afganistan hakkında ayrıntılı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve bölgede istikrarın sağlanması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını açıkladı.

Afganistan'da Taliban, Kabil'i ele geçirmesinin ardından dün gerçekleştirdiği ilk resmi basın toplantısında diğer ülkelerle barışçıl ilişkilere sahip olmak istediğini ve kadın haklarına şeriat hukuku çerçevesinde saygı duyacağını açıkladı.


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