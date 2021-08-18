Çavuşoğlu ve Lavrov, Afganistan'daki durumu konuştu

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 14:38

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile telefonda görüştü. İkili Afganistan'da güvenliğin sağlanması çağrısında bulunduğunu açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Lavrov ve Çavuşoğlu'nun Afganistan hakkında ayrıntılı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve bölgede istikrarın sağlanması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını açıkladı.

Afganistan'da Taliban, Kabil'i ele geçirmesinin ardından dün gerçekleştirdiği ilk resmi basın toplantısında diğer ülkelerle barışçıl ilişkilere sahip olmak istediğini ve kadın haklarına şeriat hukuku çerçevesinde saygı duyacağını açıkladı.