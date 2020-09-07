Lavrov'dan 'Doğu Akdeniz' açıklaması: Arabuluculuk yapmaya hazırız

07 Eylül 2020 Pazartesi, 13:33

Lavrov, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yayınlanan Phileleftheros gazetesine verdiği demeçte, “Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında iyi komşuluk ilişkileri kurulmasına yardımcı olmaya hazırız, ancak bunu yapmamız için her iki tarafın da bizden yardımcı olmamızı istemesi gerek” dedi.

Lavrov geçmişten beri pek çok defa, Doğu Akdeniz’de sıklıkla yaşanan krizler konusunda endişeli olduklarını söylemiş oldukları hatırlatmasını yaptı.

Lavrov “Çatışma potansiyelinin artmasıyla sonuçlanabilecek her eylemin kabul edilemez olduğu düşünüyoruz” diyerek şöyle devam etti:

“Bu nedenledir ki bölgedeki devletlerin liderliklerine defalarca, siyasi anlamda ileri görüşlü davranmaya ve tartışmaları sadece ama sadece barışçıl yolla ve hukuk çerçevesinde ele almaları çağrısında bulunduk.”

"GEREKLİ SİYASİ İRADE HEM LEFKOŞE'DE HEM DE ANKARA'DA VAR"

Lavrov, Doğu Akdeniz’de gözlenen ‘gerilimin daha fazla yükselmesine izin verilmemesi için gerekli olan siyasi iradenin hem Lefkoşa hem de Ankara’da var olduğunu değerlendirdiklerini’ belirterek, Birleşmiş Milletler’e atıfla, “Kaldı ki tartışmalı meselelerin çözümlenmesi için ululararası bir platformumuz mevcut” dedi.

Ayrıca Lavrov bir soru üstüne, “Türkiye ile olan ilişkilerimize gelirsek, Kıbrıslı dostlarımıza bir defa daha temin ederim ki Rusya-Türkiye ilişkilerinin derinleşmesi, Ankara ile bölgesel meselelerde işbirliği yapma gereksinimimiz Lefkoşa ile olan diyaloğumuzu hiçbir şekilde etkilemiyor ve etkilemeyecek” açıklamasını yaptı.